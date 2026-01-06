Luís Miguel Franco apresenta “Transformando Dores em Conquistas”

Imprimir

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, vai receber no dia 31 de janeiro, sábado, pelas 15h00, a apresentação do livro “Transformando Dores em Conquistas”, da autoria de Luís Miguel Franco.

A iniciativa, aberta a toda a comunidade, propõe um momento de partilha e reflexão em torno de experiências de vida, superação e crescimento pessoal, temas centrais da obra agora apresentada. O autor convida os leitores a uma viagem marcada pela transformação de dificuldades em aprendizagens e conquistas, num registo intimista e inspirador.

De acordo com o resumo do livro, a história é baseada na vida de Luís Miguel Augusto Franco, que enfrentou “a morte no momento em que veio ao mundo” e passou a vida a lutar contra obstáculos físicos, emocionais e sociais. Entre cirurgias complexas, internamentos longos, bullying, rejeição e depressão, o autor aprendeu a reerguer-se vezes sem conta, transformando a dor em força. Esta informação foi retirada do resumo oficial do livro.

“Esta não é apenas uma autobiografia – é um testemunho de resiliência, de dor transformada em força e da coragem de pedir ajuda quando tudo parece perdido”, pode ler-se no resumo. É destacado ainda que a obra é uma mensagem para todos os que já duvidaram do seu valor ou se sentiram sozinhos. A obra pretende inspirar os leitores a continuar mesmo nos momentos mais difíceis, mostrando que viver é, por si só, “o maior ato de coragem”.

A sessão terá lugar nas instalações da Biblioteca Municipal e insere-se na programação regular de promoção do livro e da leitura desenvolvida pelo Município de Almeirim.

A entrada é livre e não necessita de inscrição prévia.