Novo livro sobre Camões liga Almeirim à história do poeta

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O novo livro “Manda‑me Amor Camões e Outros Afins”, da autoria de Vítor Serrão e Mário Rui Silvestre, vem reforçar a ligação de Luís de Camões ao Ribatejo, incluindo referências a Almeirim.

A obra, editada pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelas Edições Cosmos, será apresentada em Lisboa nos dias 19 de maio, na sede da SPA, e 21 de maio, na Assembleia da República, com apresentação do poeta e professor António Carlos Cortez.

O livro dá continuidade ao trabalho já desenvolvido pelos autores em publicações anteriores e reúne novos contributos sobre o poeta, incluindo documentos históricos e leituras inéditas da sua obra.

Entre os conteúdos abordados, destaca‑se a identificação de documentos relacionados com Camões e com figuras da época, incluindo referências a territórios do Ribatejo, como Santarém, Almeirim e o Médio Tejo, reforçando a importância desta região no contexto histórico e cultural associado ao poeta.

A obra levanta ainda diversas questões em torno da vida e legado de Camões, como o paradeiro do manuscrito original de Os Lusíadas, a sua origem familiar e a relação com diferentes figuras e locais, incluindo espaços ribatejanos.