Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Novo livro sobre Camões liga Almeirim à história do poeta
Cultura

Novo livro sobre Camões liga Almeirim à história do poeta

Por: Daniel Cepa 15 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O novo livro “Manda‑me Amor Camões e Outros Afins”, da autoria de Vítor Serrão e Mário Rui Silvestre, vem reforçar a ligação de Luís de Camões ao Ribatejo, incluindo referências a Almeirim.

A obra, editada pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelas Edições Cosmos, será apresentada em Lisboa nos dias 19 de maio, na sede da SPA, e 21 de maio, na Assembleia da República, com apresentação do poeta e professor António Carlos Cortez.

O livro dá continuidade ao trabalho já desenvolvido pelos autores em publicações anteriores e reúne novos contributos sobre o poeta, incluindo documentos históricos e leituras inéditas da sua obra.

Entre os conteúdos abordados, destaca‑se a identificação de documentos relacionados com Camões e com figuras da época, incluindo referências a territórios do Ribatejo, como Santarém, Almeirim e o Médio Tejo, reforçando a importância desta região no contexto histórico e cultural associado ao poeta.

A obra levanta ainda diversas questões em torno da vida e legado de Camões, como o paradeiro do manuscrito original de Os Lusíadas, a sua origem familiar e a relação com diferentes figuras e locais, incluindo espaços ribatejanos.

Etiquetas Relacionadas:
camoesculturalivroluis de camoes

Notícias relacionadas

Cultura

Confraria Gastronómica de Almeirim realiza XIX Capítulo

BY-Daniel Cepa 15 de Maio, 2026
Cultura

Festival Entre Quintas apresentado

BY-Redação 13 de Maio, 2026
Cultura

Centro Museológico Prof. Doutor Cândido Azevedo inaugurado em Pernes

BY-Daniel Cepa 11 de Maio, 2026
Cultura

Raposa acolhe II Encontro de Ranchos Folclóricos

BY-Daniel Cepa 9 de Maio, 2026
Cultura

FIFCA reafirma Almeirim e o Ribatejo como palco de culturas do mundo

BY-Daniel Cepa 8 de Maio, 2026
Região

Maria Inácia Rezola apresenta obra sobre a construção da democracia portuguesa

BY-Inês Ribeiro 7 de Maio, 2026