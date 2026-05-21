“Contos de Encontro” leva histórias, música e animação à Biblioteca de Almeirim

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O evento “Contos de Encontro” vai decorrer no próximo dia 13 de junho, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, com um programa dedicado às famílias e às crianças.

A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 18h00 e inclui um conjunto de atividades ligadas à leitura, à música e à animação, com entrada gratuita mediante marcação prévia.

O programa arranca durante a manhã com propostas para os mais novos, incluindo a sessão “Senhora da Mala Lilás – Entre Contos e Cantos”, destinada a bebés e crianças até três anos, e a atividade “Vamos Cantarolar?”, dirigida a participantes a partir dos três anos.

Ainda durante a manhã, realiza‑se a iniciativa “Histórias que Saltam dos Livros”, aberta a todos os que apreciam o universo da leitura.

Da parte da tarde, destaque para a sessão “Viagem aos Pontos dos Contos”, pensada para famílias, e para o espetáculo “Universo dos Pequeninos”, que combina música e animação para todas as idades.

O evento integra ainda uma Feira do Livro Infantil, dinamizada pela Livraria Aqui Há Gato, e várias atividades paralelas, como insufláveis, pinturas faciais, modelação de balões, pipocas e algodão doce.

A atividades tem entrada gratuita mediante marcação prévia.