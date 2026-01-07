Escola assaltada em Almeirim

Imprimir

O Jardim de Infância n.º 3 de Almeirim, localizado na Rua Almeida Garrett, nas traseiras do edifício Alfa, foi alvo de um assalto durante o passado fim de semana.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, foram furtados computadores de, pelo menos, três salas. Os assaltantes terão ainda aberto armários e espalhado brinquedos, jogos e mochilas com roupas de muda das crianças pelo interior do estabelecimento e pelo pátio exterior.

Uma vez que o jardim de infância se encontra encerrado ao fim de semana, o alerta só foi dado posteriormente, quando foram detetados diversos objetos espalhados no exterior do recinto.





(em atualização)

