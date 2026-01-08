Shopping cart

Política

Câmara de Almeirim prolonga isenção de taxas de esplanada

Por: Daniel Cepa 08 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou o prolongamento da isenção do pagamento das taxas de utilização do espaço público para esplanadas durante o primeiro semestre de 2026.

A decisão foi tomada na reunião do executivo municipal realizada na segunda-feira, dia 29 de dezembro, tendo sido aprovada com seis votos a favor, do Partido Socialista e do CHEGA, e uma abstenção da Aliança Democrática (AD).

A isenção desta taxa tem vindo a ser renovada desde março de 2020, altura em que foi implementada no contexto da pandemia de Covid-19, como medida de apoio ao setor da restauração e bebidas, um dos mais afetados pelas restrições impostas na altura.

Desde então, a isenção mantém-se como um instrumento de apoio à atividade económica no concelho de Almeirim.

