Assembleia Municipal aprova voto de louvor para agentes da Proteção Civil e congratulação para a Associação de Benfica do Ribatejo

A Assembleia Municipal de Almeirim aprovou, por unanimidade, um voto de louvor a todos os agentes de Proteção Civil envolvidos na resposta às recentes cheias que afetaram o concelho e a região da Lezíria do Tejo e um voto de congratulação, também por unanimidade, à Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo pelo seu centenário. A deliberação foi tomada na sessão ordinária realizada na quinta-feira, 26 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

No documento do voto de louvor a todos os agentes de Proteção Civil, apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, a Assembleia destaca a “resposta pronta, coordenada e eficaz” perante um contexto de elevada exigência, marcado pelos ventos fortes, pela subida significativa dos caudais do rio Tejo e pelo galgamento das margens, que provocaram impactos em várias zonas do concelho.

O voto sublinha a atuação articulada dos Serviços Municipais de Proteção Civil, Bombeiros Voluntários de Almeirim, forças de segurança, juntas de freguesia, agentes políticos, funcionários municipais e restantes entidades envolvidas, enaltecendo a competência técnica e o sentido de missão demonstrados ao serviço da população.

No texto aprovado, os eleitos referem que, em momentos de adversidade, é a dedicação de profissionais e voluntários que garante a proteção de pessoas e bens, salientando a disponibilidade permanente, a capacidade de decisão sob pressão e o sacrifício pessoal evidenciados durante a operação.

A Assembleia deliberou ainda comunicar formalmente o voto de louvor às entidades envolvidas, incluindo a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os Serviços Municipais de Proteção Civil, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim e o Posto Territorial da GNR de Almeirim, ficando o reconhecimento registado em ata.

Nesta sessão foi também aprovado um Voto de Congratulação à Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, que assinalou no passado dia 22 de fevereiro o seu centésimo aniversário.

O documento, apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, destaca os 100 anos de dedicação da coletividade à comunidade de Benfica do Ribatejo e ao concelho de Almeirim, sublinhando o seu papel histórico na solidariedade social, na cultura e no desporto.

Fundada em 1926, inicialmente com a designação de Associação Humanitária Benfiquense, a instituição nasceu do esforço voluntário dos seus fundadores, que construíram o edifício de raiz e criaram um modelo pioneiro de apoio social. Numa época em que não existia sistema de segurança social, os associados pagavam quotas semanais que permitiam garantir assistência médica gratuita e apoio financeiro em caso de doença.

Ao longo das décadas, a associação adaptou-se às novas realidades, assumindo diferentes designações e mantendo sempre o compromisso com a população. Chegou a assegurar, em articulação com a Junta de Freguesia, a disponibilização de uma ambulância ao serviço da comunidade, reforçando a resposta em situações de emergência.

Atualmente, como Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, mantém-se como um dos pilares do movimento associativo local, promovendo atividades culturais, recreativas e desportivas, e preservando os valores do associativismo e da solidariedade.

No voto aprovado, a Assembleia Municipal reconhece “o mérito institucional, a relevância histórica e o impacto social” da coletividade, expressando público apreço pelos seus dirigentes, voluntários e associados ao longo de um século de existência.

O voto será comunicado às entidades competentes e registado em ata, constituindo, segundo o documento, “um justo reconhecimento do passado, valorização do presente e incentivo à continuidade do trabalho em prol da comunidade”.