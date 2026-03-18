Câmara de Almeirim avalia prejuízos das tempestades e cheias em 12 milhões de euros

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A Câmara Municipal de Almeirim (CMA) estima que os prejuízos provocados pela tempestade Kristin e pelas cheias atinjam cerca de 12 milhões de euros. O valor foi avançado ao O ALMEIRINENSE pelo executivo municipal, à margem da reunião de Câmara realizada no dia 2 de março.

Segundo a autarquia, apenas nas infraestruturas públicas — incluindo vias de comunicação, parques e equipamentos municipais — os danos ascendem a cerca de quatro milhões de euros. Este levantamento já foi reportado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo e encontra‑se atualmente em avaliação.

“Tivemos estragos, especialmente nas vias de comunicação. As estradas de terra ficaram completamente destruídas por causa das linhas de água. Foi feita uma estimativa orçamental, por isso não deverá fugir muito deste valor”, refere o município.

O vice‑presidente da CMA, Filipe Torres, explica que o levantamento dos danos foi iniciado de imediato, o que facilitou o processo de reporte às entidades competentes.

“Quando foi declarado o Estado de Calamidade, tivemos três dias para enviar toda a informação. Felizmente, já tínhamos começado há algum tempo a fazer o levantamento: medições, fotografias, tudo organizado. Depois foi apenas orçamentar as reparações e enviar para a CCDR. Agora aguardamos a análise”, sublinha.

Após validação pela CCDR, o relatório será remetido ao Governo para avaliação de eventuais apoios.

Relativamente às linhas de água que atravessam o concelho, nomeadamente a Vala Real e a Ribeira de Muge, a Câmara reportou oito milhões de euros de prejuízos à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dado que os leitos sofreram danos significativos.

“A Vala Real e a Ribeira de Muge tiveram danos muito grandes nos combros, alguns rebentaram. A Ribeira de Muge ficou praticamente obliterada; a água está a passar por todo o lado e, neste momento, já nem existe propriamente um leito”, destaca o autarca.

No que respeita a danos em propriedades privadas, a Câmara já recebeu as declarações de prejuízo submetidas pelos particulares. Compete agora ao município proceder à verificação dessas situações, através de triagem e visitas aos locais afetados, garantindo que os pedidos correspondem aos danos efetivamente registados.