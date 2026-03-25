Rodoviária também vai ter dois apartamentos para arrendamento

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Tal como o Jornal O ALMEIRINENSE avançou em primeira mão, a Câmara Municipal de Almeirim vai comprar a antiga rodoviária para serviços da autarquia, mas também está previsto recuperar dois apartamentos que já existiam no imóvel.



A compra foi aprovada na última reunião de câmara com quatro votos a favor (PS) e um contra (Movimento Agora as Pessoas – PSD, CDS e IL).



Os apartamentos serão recuperados e arrendados a preços acessíveis a jovens, numa medida de apoio ao arendamento a jovens.