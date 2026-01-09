Homem detido por posse ilegal de munições

Imprimir

Um homem de 38 anos foi detido no dia 7 de janeiro, no concelho de Santarém, por posse de arma proibida, no âmbito de uma operação de patrulhamento da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A ação foi conduzida por militares do Posto Territorial de Alpiarça, do Comando Territorial de Santarém, e contou com o reforço do Posto Territorial de Almeirim, que prestou apoio na fiscalização e nas diligências policiais desenvolvidas no local.

Durante a operação, direcionada para a prevenção e combate à criminalidade, os militares intercetaram uma viatura que circulava em contramão. No decorrer da abordagem, o condutor foi identificado e submetido a uma revista ao veículo, onde foram encontradas 32 munições.

As autoridades apuraram ainda que o suspeito não possuía qualquer licença de uso e porte de arma, o que levou à sua detenção em flagrante. O homem foi posteriormente constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, é proibida, sem a devida autorização legal, a venda, aquisição, detenção, uso e porte de armas, acessórios e munições, salientando a importância do cumprimento da legislação para a segurança da comunidade.