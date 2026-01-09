Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Homem detido por posse ilegal de munições

Por: Inês Ribeiro 09 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 38 anos foi detido no dia 7 de janeiro, no concelho de Santarém, por posse de arma proibida, no âmbito de uma operação de patrulhamento da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A ação foi conduzida por militares do Posto Territorial de Alpiarça, do Comando Territorial de Santarém, e contou com o reforço do Posto Territorial de Almeirim, que prestou apoio na fiscalização e nas diligências policiais desenvolvidas no local.

Durante a operação, direcionada para a prevenção e combate à criminalidade, os militares intercetaram uma viatura que circulava em contramão. No decorrer da abordagem, o condutor foi identificado e submetido a uma revista ao veículo, onde foram encontradas 32 munições.

As autoridades apuraram ainda que o suspeito não possuía qualquer licença de uso e porte de arma, o que levou à sua detenção em flagrante. O homem foi posteriormente constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, é proibida, sem a devida autorização legal, a venda, aquisição, detenção, uso e porte de armas, acessórios e munições, salientando a importância do cumprimento da legislação para a segurança da comunidade.

Etiquetas Relacionadas:
crimedetidoGNR

Notícias relacionadas

Sociedade

GNR deteve 42 pessoas no distrito de Santarém durante operações de Ano Novo

BY-Daniel Cepa 5 de Janeiro, 2026
Região

Dois detidos com milhares de doses de droga em operação STOP da GNR

BY-Daniel Cepa 4 de Janeiro, 2026
Região

Natal 2025 com menos vítimas nas estradas, Santarém regista dois óbitos

BY-Inês Ribeiro 29 de Dezembro, 2025
Região

GNR apanha “foguetes de cana”

BY-Redação 23 de Dezembro, 2025
Região

Rede de tráfico de droga desmantelada com sete detidos

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Região

Semana marcada por acidentes graves em Santarém: duas mortes e vários feridos

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025