Prisão preventiva para homem suspeito de abuso sexual de prima menor de idade

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A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos, suspeito da prática de vários crimes de natureza sexual contra uma menor de 15 anos, na cidade de Tomar.

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido entre março e maio deste ano, tendo o suspeito alegadamente aproveitado a relação familiar e a situação de coabitação com a vítima.

A investigação foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, na sequência de uma denúncia, tendo permitido a recolha de prova considerada relevante pelas autoridades. A ação culminou com a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.