Uma morte e 37 detenções na última semana

Uma pessoa morreu, quase uma centena de acidentes foram registados e 37 indivíduos acabaram detidos no distrito de Santarém numa única semana. O balanço da atividade da GNR, entre 5 e 11 de janeiro, revela um cenário marcado por condução sob o efeito do álcool, ilegalidades recorrentes nas estradas e criminalidade diversa.

A maioria das detenções esteve relacionada com infrações rodoviárias, 17 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal e duas por condução perigosa de veículo rodoviário. Registaram-se ainda três detenções por desobediência, duas por tráfico de estupefacientes, duas por detenção de armas proibidas e uma por violência doméstica.

A sinistralidade rodoviária manteve-se elevada ao longo da semana, com 98 acidentes registados no distrito. Desses sinistros resultaram uma vítima mortal, dois feridos graves e 28 feridos ligeiros.

Relativamente à fiscalização rodoviária, a GNR registou 557 infrações. Entre estas, 98 viaturas circulavam sem inspeção periódica obrigatória, 32 sem seguro de responsabilidade civil, 31 com problemas de iluminação ou sinalização, 20 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 19 por condução com álcool acima do permitido e 16 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças. Foram ainda detetadas 10 infrações relacionadas com tacógrafos.

Foram ainda levantados 112 autos de contraordenação em diferentes áreas, incluindo trânsito, animais de companhia e consumo de estupefacientes.