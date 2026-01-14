Escola Básica Febo Moniz acionou meios de emergência após incidente no recreio

Imprimir

Um incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 14 de janeiro, na Escola Básica Febo Moniz, em Almeirim, levou à intervenção dos bombeiros e da GNR. Segundo informação dada pela direção do Agrupamento de Escolas de Almeirim, a situação terá envolvido um aluno com necessidades educativas especiais.

De acordo com o diretor do agrupamento, José Carreira, em declarações ao Jornal O ALMEIRINENSE, o episódio registou-se no intervalo, entre as 9h05 e as 9h15, e terá envolvido outras crianças, o que levou a escola a acionar os meios de emergência como medida de precaução. “Foi uma situação de descontrolo de um aluno no recreio. Há reações que se conseguem controlar e há outras que não. Nesses casos, temos de pedir ajuda”, afirma.

De acordo o responsável, a escola chamou os bombeiros, tendo sido mobilizadas duas ambulâncias, bem como a GNR. A encarregada de educação do aluno foi igualmente contactada e deslocou-se ao estabelecimento de ensino. O aluno não foi transportado para o hospital e terá regressado a casa com a mãe, apesar de ter sido assistido no local pelos bombeiros.

José Carreira refere que este episódio é semelhante a outro ocorrido em dezembro, envolvendo o mesmo aluno. “Já tínhamos tido um episódio semelhante antes do Natal e tivemos de agir da mesma forma”, explica.

O diretor do agrupamento afirma não ser possível determinar com exatidão o que terá desencadeado a situação. Acrescenta que, perante situações consideradas mais graves, a escola tem o dever de salvaguardar a segurança de todos os alunos e profissionais.

O responsável garante ainda que o agrupamento dispõe do número de assistentes operacionais previsto na legislação.

O diretor destacou também o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim na área da educação especial, referindo que é procurado por famílias de outros concelhos pela resposta educativa que oferece a alunos com necessidades educativas especiais.

A mãe do aluno foi contactada pelo Jornal O ALMEIRINENSE, mas até ao momento ainda não foi obtida uma resposta.

(em atualização)