Morreu Hermenegildo Marmelo

Hermenegildo Marmelo faleceu na noite de terça-feira, dia 13 de janeiro, no Hospital de Santarém, onde se encontrava internado. Gil Marmelo, como era conhecido, foi durante muitos anos colaborador do Jornal O ALMEIRINENSE. Completaria 94 anos no próximo dia 2 de fevereiro.

Ao longo da sua vida profissional, Hermenegildo Marmelo trabalhou nos escritórios da FNPT e, mais tarde, da EPAC. Teve uma forte ligação ao associativismo local, tendo integrado órgãos diretivos da UFCA, da Banda Marcial de Almeirim e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Esteve ainda ligado a diversas iniciativas da vida cultural e religiosa do concelho, como o Carnaval, as Marchas Populares e as Procissões do Senhor dos Passos.

Foi correspondente dos jornais Diário Popular e A Capital, colaborando também com o Correio do Ribatejo e com O Almeirinense.

As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.