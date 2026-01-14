Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Morreu Hermenegildo Marmelo

Por: Redação 14 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Hermenegildo Marmelo faleceu na noite de terça-feira, dia 13 de janeiro, no Hospital de Santarém, onde se encontrava internado. Gil Marmelo, como era conhecido, foi durante muitos anos colaborador do Jornal O ALMEIRINENSE. Completaria 94 anos no próximo dia 2 de fevereiro.

Ao longo da sua vida profissional, Hermenegildo Marmelo trabalhou nos escritórios da FNPT e, mais tarde, da EPAC. Teve uma forte ligação ao associativismo local, tendo integrado órgãos diretivos da UFCA, da Banda Marcial de Almeirim e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Esteve ainda ligado a diversas iniciativas da vida cultural e religiosa do concelho, como o Carnaval, as Marchas Populares e as Procissões do Senhor dos Passos.

Foi correspondente dos jornais Diário Popular e A Capital, colaborando também com o Correio do Ribatejo e com O Almeirinense.

As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.

Etiquetas Relacionadas:
hermenegildo marmeloHospital Distrital de Santarém

Notícias relacionadas

Região

Santarém assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com sessão sobre produtos de apoio

BY-Inês Ribeiro 28 de Novembro, 2025
Sociedade

Idosa gravemente ferida após ter sido atropelada em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Sociedade

CA da ULS Lezíria completo com nomeação de Ana Alexandre Calado

BY-Daniel Cepa 15 de Março, 2025
Sociedade

João Ferreira toma posse no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria

BY-Redação 9 de Fevereiro, 2024