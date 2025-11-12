Shopping cart

Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

By - Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) recebeu 24 novos enfermeiros que iniciam agora funções nas diferentes unidades da instituição.

A sessão de acolhimento decorreu no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e contou com a presença dos membros da direção da ULS Lezíria.

Durante a cerimónia, o Conselho de Administração deu as boas-vindas aos novos profissionais e destacou a importância do seu contributo para o reforço das equipas de enfermagem e para a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados à população.

Os novos enfermeiros vão agora integrar vários serviços da ULS Lezíria e contribuir para o reforço do compromisso da instituição com a qualidade, a humanização e a proximidade nos cuidados de saúde.

