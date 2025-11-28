Santarém assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com sessão sobre produtos de apoio

Imprimir

O Município de Santarém vai assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a 3 de dezembro, com a realização de uma sessão de informação dedicada aos produtos de apoio (ajudas técnicas), que decorre na Casa do Campino, entre as 14h30 e as 17h30. A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia, e destina-se a técnicos, famílias, professores e outros interessados.

A sessão tem início às 14h30 com o momento de abertura e boas-vindas aos participantes, seguindo-se, a partir das 15h00, o início das intervenções técnicas. Nesta fase, são partilhadas informações sobre o enquadramento social e os mecanismos de apoio, pela participação de Paula Martins e Ana Farinha, do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social (ISS).

Filomena Rodrigues, do Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação de Santarém (CR-TIC), dá a conhecer as soluções tecnológicas existentes na área das ajudas técnicas, enquanto Teresa Nogueira, da Unidade de Saúde Pública – ULS da Lezíria, vai abordar a articulação dos cuidados de saúde no acesso a estes recursos.

Segue-se a intervenção de Paula Nunes, do Hospital Distrital de Santarém – ULS da Lezíria, que vai esclarecer os circuitos de referenciação e acompanhamento clínico.

O programa inclui ainda um momento de pausa para coffee-break, seguido das intervenções de Ana Vicente, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém do IEFP, que vai abordar as medidas de integração e inclusão no mercado de trabalho, e de Madalena Narciso, da APPACDM Santarém, que vai partilhar a experiência prática desta instituição no apoio a pessoas com deficiência.

A moderação dos trabalhos e a articulação entre os diferentes momentos do programa está a cargo de Helena Carona, da Associação INCLUIR. O encerramento conta com um momento musical, assegurado pela APPACDM de Santarém, que reforça o caráter inclusivo e simbólico da iniciativa.

As inscrições devem ser efetuadas aqui.