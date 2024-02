João Ferreira toma posse no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria

O executivo é composto por seis elementos: Tatiana Silvestre, administradora hospitalar e anterior diretora do Serviço de Gestão e Planeamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS), assume as funções de presidente do Conselho de Administração; Ana Rita Paulos, médica especialista em Medicina Interna, foi nomeada para diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares; João Soares Ferreira, anteriormente coordenador da USF Côrtes D’Almeirim, é o diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários; João Formiga, que assumia até à data o cargo de enfermeiro diretor do HDS mantém as mesmas funções; e Hugo de Sousa, anterior diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES Lezíria), e Sérgio João de Domingos, anteriormente Comandante de Esquadra de Administração e Intendência na Força Aérea Portuguesa, iniciam funções na qualidade de vogais executivos da ULS Lezíria.

“Num contexto de profunda reorganização do Serviço Nacional de Saúde, aceitámos este desafio com enorme satisfação, honra e responsabilidade. Acreditamos que todos, em conjunto e sem exceção, poderemos trabalhar para uma plena integração dos cuidados de saúde na ULS Lezíria em prol dos nossos utentes e da nossa comunidade”, destaca o novo Conselho de Administração, acrescentando que “o mais importante será sempre a confiança que os doentes depositam na nossa unidade de saúde, assim como o empenho, a competência e dedicação dos nossos profissionais que asseguram essa confiança”.

A recém-criada Unidade Local de Saúde da Lezíria integra o HDS e o ACES Lezíria, passando a reunir quase 2 400 profissionais de saúde. Serve cerca de 200 000 utentes de nove concelhos pertencentes ao distrito de Santarém, nomeadamente Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio Maior e Chamusca.

A ULS Lezíria assume como missão “assegurar uma resposta às necessidades de saúde da população na área de abrangência da ULS Lezíria, com elevada qualidade e equidade, por meio de cuidados integrados, personalizados e sustentáveis, criando valor em saúde e investindo na formação, na investigação e na satisfação dos seus profissionais”.