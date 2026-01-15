Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Grupo Motard “As Velhinhas” organiza 3.º Moto Carnaval em Foros de Benfica
Cultura

Grupo Motard “As Velhinhas” organiza 3.º Moto Carnaval em Foros de Benfica

Por: Inês Ribeiro 15 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Grupo Motard “As Velhinhas” está a promover, no sábado, dia 7 de fevereiro, a terceira edição do Moto Carnaval, iniciativa que terá lugar em Foros de Benfica e que alia o espírito carnavalesco à paixão por motas.

O programa tem início às 12h30 com um almoço convívio, onde serão servidos pratos tradicionais como jardineira, canja e bifanas. Pelas 15h00 está previsto um passeio pela freguesia, reunindo motas e motorizadas num percurso pensado para assinalar a época festiva e promover o convívio entre participantes.

A partir das 19h30 realiza-se o jantar, mantendo-se a oferta gastronómica tradicional, com sopa da velha, canja e bifanas. O dia termina com animação musical a partir das 22h00, com atuação do DJ Cremalheira.

A iniciativa decorrerá em Foros de Benfica e é aberta a todos os interessados, estando os participantes convidados a comparecer mascarados. O evento pretende reforçar a partilha e a ligação à comunidade local, valores que o Grupo Motard “As Velhinhas” tem vindo a promover nas suas atividades.

A organização informa que não se responsabiliza por qualquer acidente ocorridos durante o evento.

Etiquetas Relacionadas:
as velhinhascarnavalforos de benficamotas

Notícias relacionadas

Cultura

Carnaval anima a Raposa com desfile e baile popular

BY-Inês Ribeiro 14 de Janeiro, 2026
Cultura

Carnaval regressa a Benfica do Ribatejo com três dias de animação

BY-Daniel Cepa 13 de Janeiro, 2026
Desporto

Programação definida para o Troféu Nacional de Resistência de motos 50cc

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Desporto

Almeirinense Jesus Oliveira conquista o 1.º lugar no XI Trail Glória do Ribatejo

BY-Inês Ribeiro 3 de Novembro, 2025
Desporto

Troféu de Resistência de Motos 50cc regressa a Foros de Benfica

BY-Daniel Cepa 30 de Setembro, 2025
Sociedade

Em apenas meia hora Bombeiros de Almeirim combatem dois incêndios e um acidente

BY-Daniel Cepa 23 de Maio, 2025