Grupo Motard “As Velhinhas” organiza 3.º Moto Carnaval em Foros de Benfica

Imprimir

O Grupo Motard “As Velhinhas” está a promover, no sábado, dia 7 de fevereiro, a terceira edição do Moto Carnaval, iniciativa que terá lugar em Foros de Benfica e que alia o espírito carnavalesco à paixão por motas.

O programa tem início às 12h30 com um almoço convívio, onde serão servidos pratos tradicionais como jardineira, canja e bifanas. Pelas 15h00 está previsto um passeio pela freguesia, reunindo motas e motorizadas num percurso pensado para assinalar a época festiva e promover o convívio entre participantes.

A partir das 19h30 realiza-se o jantar, mantendo-se a oferta gastronómica tradicional, com sopa da velha, canja e bifanas. O dia termina com animação musical a partir das 22h00, com atuação do DJ Cremalheira.

A iniciativa decorrerá em Foros de Benfica e é aberta a todos os interessados, estando os participantes convidados a comparecer mascarados. O evento pretende reforçar a partilha e a ligação à comunidade local, valores que o Grupo Motard “As Velhinhas” tem vindo a promover nas suas atividades.

A organização informa que não se responsabiliza por qualquer acidente ocorridos durante o evento.