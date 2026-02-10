Shopping cart

Sociedade

Carnaval de Benfica do Ribatejo adia regresso à rua

Por: Redação 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Atendendo à situação meteorológica excecional e aos efeitos provocados pelas recentes tempestades, foi decidido adiar as comemorações carnavalescas, nomeadamente todos os desfiles de Carnaval.

A nova data será anunciada oportunamente.

No entanto, na segunda-feira, dia 16 fevereiro, realiza-se baile de Carnaval e o concurso de máscaras, conforme programado.

“Apelamos à participação de todos, convidando a comunidade a dar asas à imaginação e a participar no concurso de máscaras, individualmente ou em grupo. Agradecemos a compreensão de todos”, destaca a junta de freguesia de Benfica.

