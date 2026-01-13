Carnaval regressa a Benfica do Ribatejo com três dias de animação

Imprimir

O Carnaval está de volta a Benfica do Ribatejo, depois de uma decisão tomada pela Junta de Freguesia, em articulação com associações e entidades locais, na sequência de uma reunião realizada no passado dia 7 de janeiro.

Segundo a informação divulgada pela Junta de Freguesia, a decisão responde à “forte vontade da população em voltar a viver esta tradição na freguesia”. O programa prevê três dias de iniciativas, entre 15 e 17 de fevereiro.

No domingo, dia 15 de fevereiro, haverá tasquinhas com comes e bebes a partir da tarde e desfile de Carnaval à noite, no Largo Doutor Moita. Na segunda-feira, 16 de fevereiro, realiza-se um baile de Carnaval com concurso de máscaras, à noite, na Associação Cultural e Desportiva do Benfica do Ribatejo. O programa termina na terça-feira, 17 de fevereiro, com um desfile de Carnaval durante a tarde, novamente no Largo Doutor Moita.

A participação nos desfiles está aberta a grupos e individuais, que deverão apresentar-se mascarados e com tema livre, não sendo obrigatória a utilização de carros alegóricos. A Junta sublinha que o principal objetivo é a animação, a dança, a criatividade e o verdadeiro espírito carnavalesco.

As inscrições para participar nos desfiles estão abertas a partir de 12 de janeiro e devem ser efetuadas na Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, sendo necessário indicar um nome identificativo do grupo.

As associações interessadas em participar com barracas de comes e bebes devem manifestar essa intenção o mais rapidamente possível. Está ainda prevista a possibilidade de colocação de quiosques no Largo Doutor Moita.

A Junta de Freguesia apela à participação da população, incentivando a divulgação e vivência do Carnaval, como forma de manter viva esta tradição em Benfica do Ribatejo.

O último Carnaval em Benfica do Ribatejo realizou-se em 2022.