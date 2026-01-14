Shopping cart

Cultura

Carnaval anima a Raposa com desfile e baile popular

Por: Inês Ribeiro 14 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A localidade da Raposa volta a celebrar o Carnaval no próximo dia 14 de fevereiro, com um programa que inclui um desfile carnavalesco pelas ruas da aldeia jardim, seguido de um baile de Carnaval aberto à população.

O desfile tem concentração marcada para as 14h30, na Rua José de Sousa Gomes, junto ao campo de futebol, com início às 15h. O percurso passa por várias artérias da Raposa, nomeadamente o Largo Dom Nuno Álvares Pereira, Rua Alfredo Bento Calado, Rua de Baixo, Rua de Santo António, Rua da Pinheira e Rua do Posto Clínico, terminando novamente no Largo Dom Nuno Álvares Pereira.

A iniciativa é aberta à participação de grupos de mascarados e carros alegóricos, estando prevista a atribuição de vários prémios, entre os quais, o melhor carro alegórico (100 euros), o melhor grupo alegórico sem carro (50 euros), o melhor mascarado, o melhor mascarado infantil e o maior grupo de mascarados.

Após o desfile, a festa continua com um baile de Carnaval, que terá lugar no Largo Dom Nuno Álvares Pereira, com animação musical a cargo de João Alves, promovendo um momento de convívio e diversão para toda a comunidade.

As inscrições para participação no desfile decorrem até ao dia 10 de fevereiro e podem ser efetuadas através de formulário online, por email ou presencialmente na sede do Grupo Desportivo Raposense.

