Grupo Folia adia Carnaval de Fazendas de Almeirim

O grupo Folia decidiu adiar o Carnaval de Fazendas de Almeirim na sequência do estado de calamidade que o país atravessa e das cheias que continuam a afetar o concelho de Almeirim.

A decisão foi tomada de forma concertada entre o Grupo Folia, a Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, a Proteção Civil, a GNR e os Bombeiros Voluntários, tendo em conta que todos os meios de segurança e socorro estão atualmente mobilizados para responder às situações mais críticas no terreno.

“Com as autoridades onde são mais necessárias e fazem mais falta à população, o mais sensato foi adiar o evento”, refere a organização, sublinhando que a decisão foi ponderada e tomada em conjunto.

O Grupo Folia adianta que uma nova data para o Carnaval será anunciada brevemente.

A organização deixa ainda uma mensagem de esperança: “Depois da tempestade vem a bonança e, de certeza, estaremos com mais alegria a fazer uma grande festa.”