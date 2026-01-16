Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Trabalhadores da Câmara de Almeirim incluídos em programa de formação financiado pela UE
Sociedade

Trabalhadores da Câmara de Almeirim incluídos em programa de formação financiado pela UE

Por: Daniel Cepa 16 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os trabalhadores do Município de Almeirim vão beneficiar de um reforço na formação profissional no âmbito de uma candidatura aprovada à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), financiada pelo programa Alentejo 2030.

A operação, intitulada “Formação da Administração Pública Regional e Local – CIMLT e Municípios da Lezíria do Tejo”, representa um investimento global de 213.881,18 euros, dos quais 181.799 euros são comparticipados pelo Fundo Social Europeu +.

Este projeto abrange os funcionários da CIMLT e dos 11 municípios associados, incluindo Almeirim, e tem como objetivo reforçar as competências técnicas, organizacionais e relacionais dos trabalhadores da administração local, contribuindo para serviços públicos mais modernos, eficientes e próximos dos cidadãos.

As ações de formação vão incidir em áreas estratégicas como inovação administrativa, transição digital, comunicação, contratação pública, sustentabilidade e inclusão social.

Com esta aprovação, os trabalhadores da Câmara Municipal de Almeirim passam a ter acesso a formação especializada, alinhada com os desafios atuais da administração pública, reforçando a qualidade do serviço prestado à população.

A CIMLT sublinha que este investimento é essencial para a valorização dos recursos humanos e para a modernização dos municípios da Lezíria do Tejo, preparando o território para responder melhor às exigências do futuro.

Etiquetas Relacionadas:
autarquiaautarquia de almeirimcamara de almeirimfuncionariostrabalhadores

Notícias relacionadas

Política

Câmara Municipal de Almeirim mantém impostos municipais em 2026

BY-Daniel Cepa 20 de Novembro, 2025
Sociedade

“Os cargos que ocupa nunca lhe alteraram a essência”

BY-Daniel Cepa 14 de Novembro, 2025
Política

Joaquim Catalão assume presidência da Câmara de Almeirim com compromisso de trabalho pelo concelho

BY-Daniel Cepa 1 de Novembro, 2025
Sociedade

Já estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo do ensino superior da Câmara Municipal de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 1 de Outubro, 2025
Sociedade

Machado de honra celebra dedicação de Pedro Ribeiro aos bombeiros (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 10 de Setembro, 2025
Sociedade

Câmara Municipal de Almeirim promove projeto de voluntariado jovem

BY-Inês Ribeiro 5 de Junho, 2025