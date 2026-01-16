Trabalhadores da Câmara de Almeirim incluídos em programa de formação financiado pela UE

Imprimir

Os trabalhadores do Município de Almeirim vão beneficiar de um reforço na formação profissional no âmbito de uma candidatura aprovada à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), financiada pelo programa Alentejo 2030.

A operação, intitulada “Formação da Administração Pública Regional e Local – CIMLT e Municípios da Lezíria do Tejo”, representa um investimento global de 213.881,18 euros, dos quais 181.799 euros são comparticipados pelo Fundo Social Europeu +.

Este projeto abrange os funcionários da CIMLT e dos 11 municípios associados, incluindo Almeirim, e tem como objetivo reforçar as competências técnicas, organizacionais e relacionais dos trabalhadores da administração local, contribuindo para serviços públicos mais modernos, eficientes e próximos dos cidadãos.

As ações de formação vão incidir em áreas estratégicas como inovação administrativa, transição digital, comunicação, contratação pública, sustentabilidade e inclusão social.

Com esta aprovação, os trabalhadores da Câmara Municipal de Almeirim passam a ter acesso a formação especializada, alinhada com os desafios atuais da administração pública, reforçando a qualidade do serviço prestado à população.

A CIMLT sublinha que este investimento é essencial para a valorização dos recursos humanos e para a modernização dos municípios da Lezíria do Tejo, preparando o território para responder melhor às exigências do futuro.