Comemorações do 51º aniversário do 25 de abril no concelho de Salvaterra de Magos

“50 anos – Eleições Constituintes de 1975” é o tema das comemorações do 51º Aniversário do 25 de Abril, que decorrem de 18 de abril a 3 de maio no concelho de Salvaterra de Magos, com a realização de iniciativas pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, pelas Uniões e Juntas de Freguesia, IPSS’s, comissões de festas, associações e coletividades do concelho.

No dia 23 de abril, quarta-feira, vai decorrer, pelas 17h, a abertura da exposição e entrega de prémios do Concurso de Fotografia “Vamos fotografar Gentes da Minha Terra”, do projeto Marcas na História, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos.

A atividade “(Re)Encontros com Histórias”, que junta mensalmente os utentes das IPSS’s do concelho, terá lugar a 24 de abril, pelas 14h30, no Mercado de Cultura de Marinhais, com “Músicas de abril” por Ricardo Neiva.

No mesmo dia, pelas 21h, o Auditório Municipal “Escola O Século”, em Salvaterra de Magos, recebe o espetáculo “Cantigas de abril” com António Grencho, Elias Oliveira, Manuel Monteiro, Joaquim David, Nuno Costa e Paju.

No dia 25 de abril, pelas 10h, haverá arruada, hastear da Bandeira e Hino Nacional pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, momento musical com Laura Macedo e Marcelo Silva e Sessão Solene da Assembleia Municipal no Auditório Municipal “Escola O Século”/ Praça da República, em Salvaterra de Magos. Na fachada da Biblioteca Municipal estará patente a exposição “50 anos – Eleições Constituintes de 1975” e, no Largo dos Combatentes e Praça da República, uma exposição de máquinas, viaturas e equipamentos municipais.

A “Biblioteca em Movimento” vai decorrer a 26 de abril na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos com a atividade “As Conquistas de abril – Uma História para Pequenos e Graúdos” e oficina artística com Ana Rita Janeiro. As inscrições para esta iniciativa são gratuitas, limitadas e obrigatórias.

A 2 de maio, sexta-feira, no Auditório Municipal “Escola O Século”, em Salvaterra de Magos, pelas 14h30, será apresentado o “Projeto Aurora”, um espetáculo a partir de testemunhos reais de presos políticos na ditadura, com especial enfoque na história de Aurora Rodrigues na PIDE.

De 18 de abril a 3 de maio irão também decorrer diversas atividades desportivas, recreativas, culturais e gastronómicas organizadas pelas Juntas de Freguesia, IPSS’s, comissões de festas e movimento associativo do concelho (consultar programa completo).

Exposições em espaços municipais:

– “3º Aniversário da Inclusão dos Bordados da Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial – O Enxoval” – Espaço Jackson, Glória do Ribatejo;

– “Guardiães da Cultura Avieira no Escaroupim” – Galeria da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos;

– “A Arte vai à Rua” – Trabalhos realizados pelos alunos do curso de artes visuais da Escola Básica e Secundárias de Salvaterra de Magos – Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos;

– “Ranchos de Trabalho: Da enxada ao lar, a construção de Marinhais” – Mercado de Cultura de Marinhais.