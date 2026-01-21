Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • LS Lezíria alerta para SMS fraudulentas em nome da instituição
Sociedade

LS Lezíria alerta para SMS fraudulentas em nome da instituição

Por: Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) emitiu um alerta à população para a circulação de mensagens SMS fraudulentas enviadas em seu nome, nas quais é solicitado o pagamento de alegadas faturas em dívida.

Segundo a ULS Lezíria, a instituição não envia mensagens a pedir pagamentos aos seus utentes, tratando-se de uma burla do tipo smishing, uma técnica usada para tentar obter dados pessoais e bancários de forma ilícita.

A ULS Lezíria apela a todos os cidadãos para que: Não efetuem qualquer pagamento solicitado por SMS; Não cliquem em links incluídos nas mensagens; Não forneçam dados pessoais ou bancários.

Em caso de dúvida, os utentes devem contactar diretamente os serviços da ULS Lezíria através dos canais oficiais. A instituição recomenda ainda que qualquer tentativa de burla seja comunicada às autoridades.

O alerta surge para proteger os cidadãos e evitar prejuízos financeiros, numa altura em que este tipo de fraude tem vindo a aumentar em todo o país.

Etiquetas Relacionadas:
burlafraudeulsULS Lezíria

