PSP detém jovem de 19 anos por tráfico de droga

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na terça-feira, dia 20 de janeiro, na zona do Campo dos Leões, em Santarém, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção foi efetuada pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, no âmbito de uma abordagem policial. Durante a ação, os agentes apreenderam ao suspeito 118 doses de haxixe.

No mesmo local, a PSP procedeu ainda à identificação de outros dois indivíduos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, ambos com 15 anos de idade. Um dos menores encontrava-se na posse de uma arma branca (faca), que apresentava resíduos de haxixe, tendo sido igualmente apreendida pelas autoridades.

O suspeito foi conduzido às celas de detenção e presente à Autoridade Judiciária esta quarta-feira, dia 21 de janeiro. Após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.