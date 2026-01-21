Vinho da Adega de Almeirim vence Medalha de Ouro em concurso nacional de vinhos

Imprimir

O vinho ‘Varandas Grande Escolha Chardonnay e Arinto DOC Tejo Branco 2024’, da Adega Cooperativa de Almeirim, conquistou a Medalha de Ouro na 12.ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, iniciativa promovida em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal. A cerimónia decorreu no passado dia 9 de janeiro, no SUD, em Lisboa.

Consolidado como uma referência na valorização da vitivinicultura nacional, o concurso contou com a participação de 274 vinhos, entre brancos, tintos e espumantes, apresentados por 102 produtores nacionais, clientes e associados do Crédito Agrícola, representativos das várias regiões vitivinícolas do país.

O júri, constituído por escanções, enólogos, enófilos e jornalistas especializados no setor, distinguiu, durante as provas cegas realizadas a 25 de outubro, 80 vinhos, dos quais 77 com Medalha de Ouro e três com Grande Medalha de Ouro: Quinta dos Cardeais Grande Reserva IG Alentejano Branco 2022 (Costa Boal Family Estates); Dona Anca Grande Reserva DOC Tejo Tinto 2020 (Anca Martins); Espumante Terras do Demo Bruto Reserva DOC Távora-Varosa 2020 (Cooperativa Agrícola do Távora).

Entre os vinhos premiados com Medalha de Ouro foram ainda atribuídas três distinções de Vinho de Produção Sustentável, reconhecendo práticas responsáveis e o compromisso do setor com a sustentabilidade.

Foram premiados vinhos das regiões dos Vinhos Verdes (3 Medalhas de Ouro), Távora-Varosa (1 Grande Medalha de Ouro), Douro (21 Medalhas de Ouro), Dão (8 Medalhas de Ouro), Beira Interior (1 Medalha de Ouro), Bairrada (3 Medalhas de Ouro), Tejo (1 Grande Medalha de Ouro e 2 Medalhas de Ouro), Lisboa (5 Medalhas de Ouro), Península de Setúbal (12 Medalhas de Ouro), Alentejo (1 Grande Medalha de Ouro, 21 Medalhas de Ouro e 3 distinções de Produção Sustentável) e Algarve (1 Medalha de Ouro).

A cerimónia de entrega de prémios foi conduzida por Sílvia Alberto e contou com a presença de Sérgio Raposo Frade, presidente do Grupo Crédito Agrícola, Tiago Paula, presidente da Associação dos Escanções de Portugal, Francisco Toscano Rico, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), entidade que certifica o concurso desde a sua primeira edição, Luís Souto Barreiros, presidente do IFAP, e António Mendes, presidente da Fenadegas.

Marcaram ainda presença representantes das Comissões Vitivinícolas Regionais, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, produtores premiados e responsáveis das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo de todo o país.

Ao longo das suas edições, o Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola tem vindo a afirmar-se como uma referência no reconhecimento da qualidade da produção vitivinícola nacional, reforçando a visibilidade de produtores e cooperativas e promovendo oportunidades de negócio que contribuem para o desenvolvimento das regiões vitivinícolas.