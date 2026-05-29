Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Almeirim leva tradição e gastronomia à FNA’26 com transporte e entrada gratuitos
Cultura

Almeirim leva tradição e gastronomia à FNA’26 com transporte e entrada gratuitos

Por: Inês Ribeiro 29 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim volta a marcar presença na Feira Nacional da Agricultura (FNA’26), em Santarém, com um programa dedicado à promoção da gastronomia, cultura e tradições almeirinenses. O dia do concelho será celebrado a 7 de junho, domingo, com dezenas de iniciativas distribuídas ao longo do recinto da feira.

A participação promete um dia repleto de animação, sabores e música, reunindo associações, produtores e grupos culturais numa mostra do que melhor se faz no concelho.

Entre os principais destaques estará a promoção do melão de Almeirim, produto de referência da região, bem como provas de vinhos da Adega Cooperativa de Almeirim, disponíveis ao longo do dia no espaço “Oeste e Vale do Tejo”.

A gastronomia tradicional terá também forte presença na programação, com vários showcookings dedicados à cozinha ribatejana. A Confraria Gastronómica de Almeirim promove, às 12h30, uma demonstração gastronómica centrada na emblemática Sopa da Pedra, acompanhada pelos vinhos da Quinta do Casal Branco. Mais tarde, pelas 17h00, decorrerá um showcooking de arroz doce pela Associação “Gentes de Almeirim”, seguindo-se, às 19h30, uma nova demonstração dedicada à Sopa da Pedra, promovida pela Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim.

O palco principal da feira contará ainda com a participação de vários grupos culturais e folclóricos do concelho, entre eles, o Rancho Folclórico Velhas Guardas de Almeirim, Rancho Folclórico Infantil das Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico USAL, Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, Grupo de Cavaquinhos Orfeão de Almeirim, CRIAL e o Grupo de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim.

Para facilitar a deslocação da população ao certame, o Município de Almeirim vai disponibilizar transporte gratuito para a Feira Nacional da Agricultura. Além da viagem gratuita, todos os passageiros que utilizem o autocarro terão também direito a entrada gratuita na feira, no dia do concelho.

À semelhança de anos anteriores, o serviço conta com várias paragens distribuídas pelo concelho, nomeadamente em Almeirim, Tapada, Raposa, Foros de Benfica, Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, Azeitada, Marianos, Paço dos Negros e Fazendas de Almeirim.

Etiquetas Relacionadas:
fnaGastronomiamelão de almeirimsopa da pedravinho

Notícias relacionadas

Sociedade

Sopa da Pedra de Almeirim viaja até ao Luxemburgo no Dia de Portugal

BY-Daniel Cepa 27 de Maio, 2026
Região

Feira Nacional de Agricultura 2026 destaca pequenos frutos e reforça dimensão económica e cultural

BY-Daniel Cepa 18 de Maio, 2026
Sociedade

Confraria Gastronómica de Almeirim assinala aniversário com Capítulo Geral

BY-Redação 17 de Maio, 2026
Economia

Vinhos da Adega de Almeirim ganham cinco medalhas em concurso internacional

BY-Daniel Cepa 13 de Maio, 2026
Economia

Falcoaria Colheita Tardia 2021 premiado

BY-Redação 9 de Maio, 2026
Economia

Vinhos de Almeirim em destaque no “Tejo a Copo”

BY-Inês Ribeiro 7 de Maio, 2026