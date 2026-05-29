Almeirim leva tradição e gastronomia à FNA’26 com transporte e entrada gratuitos

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O concelho de Almeirim volta a marcar presença na Feira Nacional da Agricultura (FNA’26), em Santarém, com um programa dedicado à promoção da gastronomia, cultura e tradições almeirinenses. O dia do concelho será celebrado a 7 de junho, domingo, com dezenas de iniciativas distribuídas ao longo do recinto da feira.

A participação promete um dia repleto de animação, sabores e música, reunindo associações, produtores e grupos culturais numa mostra do que melhor se faz no concelho.

Entre os principais destaques estará a promoção do melão de Almeirim, produto de referência da região, bem como provas de vinhos da Adega Cooperativa de Almeirim, disponíveis ao longo do dia no espaço “Oeste e Vale do Tejo”.

A gastronomia tradicional terá também forte presença na programação, com vários showcookings dedicados à cozinha ribatejana. A Confraria Gastronómica de Almeirim promove, às 12h30, uma demonstração gastronómica centrada na emblemática Sopa da Pedra, acompanhada pelos vinhos da Quinta do Casal Branco. Mais tarde, pelas 17h00, decorrerá um showcooking de arroz doce pela Associação “Gentes de Almeirim”, seguindo-se, às 19h30, uma nova demonstração dedicada à Sopa da Pedra, promovida pela Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim.

O palco principal da feira contará ainda com a participação de vários grupos culturais e folclóricos do concelho, entre eles, o Rancho Folclórico Velhas Guardas de Almeirim, Rancho Folclórico Infantil das Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico USAL, Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, Grupo de Cavaquinhos Orfeão de Almeirim, CRIAL e o Grupo de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim.

Para facilitar a deslocação da população ao certame, o Município de Almeirim vai disponibilizar transporte gratuito para a Feira Nacional da Agricultura. Além da viagem gratuita, todos os passageiros que utilizem o autocarro terão também direito a entrada gratuita na feira, no dia do concelho.

À semelhança de anos anteriores, o serviço conta com várias paragens distribuídas pelo concelho, nomeadamente em Almeirim, Tapada, Raposa, Foros de Benfica, Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, Azeitada, Marianos, Paço dos Negros e Fazendas de Almeirim.