Arena d’Almeirim: Datas definidas para nova temporada

Coloque já na sua agenda. Dia 29 de março e 18 setembro há corridas de toiros na Arena d’Almeirim.



A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim anunciou a realização de duas grandes corridas de toiros, em datas que já se tornaram muito importantes no calendário taurino.

No dia 29 de março vai realizar-se a corrida de toiros no Domingo de Ramos. E a 18 de setembro a histórica Corrida das Vindimas.



Os eventos têm também uma dimensão solidária. Os lucros revertem a favor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, entidade promotora da corrida, para aplicar nas obras sociais.