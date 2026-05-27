Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Festival de Marchas anima Arena d’Almeirim no dia 5 de junho
Cultura

Festival de Marchas anima Arena d’Almeirim no dia 5 de junho

Por: Inês Ribeiro 27 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Almeirim recebe, no próximo dia 5 de junho, mais uma edição do Festival de Marchas, evento que vai decorrer na Arena d’Almeirim, pelas 21h00, com entrada gratuita.

Organizada pela Marcha de Almeirim, a iniciativa reúne vários grupos do Ribatejo ligados às marchas populares e ao folclore tradicional, numa noite dedicada à cultura popular portuguesa. A apresentação estará a cargo de Diogo Pombas.

O desfile de atuações arranca com a Marcha do Crial, seguindo-se a Marcha de Fazendas de Almeirim, a Marcha de Benavente e a anfitriã Marcha de Almeirim. O encerramento do espetáculo será assegurado pelo Rancho Folclórico da Beneficência do Ribatejo.

O festival pretende promover e preservar as tradições associadas às marchas populares, expressão cultural típica das festividades dos santos populares, mantendo viva uma das manifestações mais características da cultura popular portuguesa.

A organização convida a população a assistir ao espetáculo e a participar numa noite dedicada à música popular, à dança e às tradições culturais da região.

Etiquetas Relacionadas:
arena d'almeirimdiogo pombasmarchas populares

Notícias relacionadas

Cultura

Almeirim Night Sessions levam quatro noites de música à Arena d’Almeirim

BY-Inês Ribeiro 26 de Maio, 2026
Cultura

Arraial Popular anima Fazendas de Almeirim a 28 de junho

BY-Inês Ribeiro 20 de Maio, 2026
Cultura

Corrida Domingo Ramos: Conheça cartel

BY-Redação 16 de Fevereiro, 2026
Cultura

Arena d’Almeirim: Datas definidas para nova temporada

BY-Redação 23 de Janeiro, 2026
Cultura

Diogo Pombas distinguido na Gala de Fado d’A Voz do Operário

BY-Redação 11 de Novembro, 2025
Cultura

Almeirim recebe Corrida das Vindimas – Borrego Leonor e Irmão a 19 de setembro

BY-Inês Ribeiro 25 de Agosto, 2025