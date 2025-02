Cartel Almeirim dia 13 abril: Duo inédito, máxima figura no toureio a pé e matador da terra apresenta-se

O dia 13 de abril vai ficar marcado como um dia histórico na Arena d’Almeirim e por várias razões.



Na corrida de “Domingo de Ramos” vamos ter pela primeira vez a duo, Manuel Ribeiro Telles Bastos e João Ribeiro Telles Jr. Mas há mais…



Borja Jiménez, uma das principais figuras mundiais da atualidade no toureio a pé, revelação nos últimos dois anos e triunfador nas principais praças do mundo, vai tourear em Almeirim. E na lide a pé vai juntar-se Diogo Peseiro que vai fazer a apresentação como matador de toiros e logo na terra natal.



Nesta corrida vão ser lidados toiros da prestigiada ganadaria Santa Maria e as pegas estarão a cargo dos Forcados do Aposento da Moita, que iniciam em Almeirim os festejos dos 50 anos. Este é o ano da despedida do cabo Leonardo Mathias feito que fez, curiosamente, a primeira corrida como cabo na Arena d’Almeirim.