Almeirim recebe Corrida das Vindimas – Borrego Leonor e Irmão a 19 de setembro

A Arena d’Almeirim vai ser palco, no próximo dia 19 de setembro, da tradicional Corrida das Vindimas – Borrego Leonor e Irmão, marcada para as 22h00. O espetáculo vai contar com um cartel que reúne alguns dos maiores nomes da tauromaquia nacional e grupos de forcados de referência.

Em praça vão estar os cavaleiros João Moura, Ana Batista, Francisco Palha, João Salgueiro da Costa, Luís Rouxinol Jr. e António Ribeiro Telles Filho. Em praça vão estar ainda os grupos de Forcados Amadores de Coruche e da Chamusca, que vão enfrentar os seis toiros da ganadaria Passanha.

O evento tem também uma dimensão solidária. Os lucros revertem a favor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, entidade promotora da corrida. A corrida também celebra os 25 anos de alternativa da cavaleira Ana Batista.

Os bilhetes já se encontram disponíveis e podem ser adquiridos nas bilheteiras da Arena d’Almeirim, na Santa Casa da Misericórdia de Almeirim ou através da plataforma Ticketline.