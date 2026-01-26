Shopping cart

Região

EPVT realiza a sua primeira mobilidade de grupo no âmbito do programa Erasmus+

Por: Redação 26 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

No âmbito do programa Erasmus+, teve início no dia 19 de janeiro a primeira mobilidade de grupo realizada pela Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), envolvendo 14 alunos do curso Técnico/a de Cozinha/Pastelaria. 

Os alunos são acompanhados pelos formadores da área técnica chef Rita Gonçalves, chef José Pereirinha e chef Gonçalo Reguinga, tendo como destino o CPIFP Hurtado de Mendoza, em Granada, Espanha. 

O CPIFP Hurtado de Mendoza (Centro Público Integrado de Formación Profesional) pertence à Escola de Hotelaria e Turismo de Granada e é uma instituição de referência no sistema de formação profissional espanhol, vocacionada para o ensino técnico e prático, com forte ligação às áreas da restauração, hotelaria e serviços, promovendo a qualificação de jovens e adultos e a sua integração no mercado de trabalho. 

Em simultâneo com a mobilidade dos alunos, o chef Gonçalo Reguinga, formador de Cozinha/Pastelaria na EPVT, encontra-se também a realizar uma experiência de job shadowing, centrada na observação e acompanhamento da elaboração de pratos culinários típicos espanhóis, promovendo a partilha de conhecimentos, metodologias e boas práticas pedagógicas. 

Ao longo desta mobilidade, que decorre até 23 de janeiro, o grupo tem vindo a aprimorar competências técnicas, a confecionar pratos tradicionais da gastronomia espanhola e a realizar serviço prático em colaboração com o centro de formação parceiro. Paralelamente, os participantes têm ainda a oportunidade de conhecer a região da Andaluzia, enriquecendo a sua experiência cultural e pessoal. 

Esta mobilidade representa um marco importante para a EPVT, reforçando a aposta na internacionalização, na inovação pedagógica e na valorização da formação profissional, proporcionando aos alunos e formadores experiências diferenciadoras em contexto europeu. 

