Agrupamento Escolas Almeirim recebe alunos do Programa Erasmus + no projeto ARISE

Na semana de 2 a 8 de novembro, o Agrupamento de Escolas de Almeirim recebe um grupo de alunos e professores oriundos da Bulgária – Sofia e de Itália – Sardenha, integrados no projeto Erasmus +.



A participação de alunos do ensino básico e secundário no programa Erasmus abre as portas a novas oportunidades e experiências enriquecedoras tanto de âmbito académico como pessoal. Os alunos portugueses já tiveram a possibilidade de viajar até Sofia, onde participaram em atividades educativas, culturais e de partilha de boas práticas entre escolas. Em 2026 irão de novo experienciar uma semana europeia, em Itália.



As mobilidades entre os alunos de diferentes países, possibilitam o contacto com novas culturas, a melhoria das competências linguísticas, o trabalho em temáticas específicas e o desenvolvimento da autonomia. Ao nível escolar, estas experiências contribuem para uma escola mais aberta, inovadora e europeia.



No projeto estão também envolvidos os pais e encarregados de educação que de uma forma solidária, participativa e acolhedora recebem os alunos estrangeiros na sua residência e mantém também uma interação europeia ao longo da semana.



As atividades contam com a participação da comunidade escolar, com destaque para o envolvimento direto e indireto de um número alargado de professores. Há a destacar também o apoio do município, tanto nesta mobilidade como em todas as iniciativas que os alunos portugueses têm desenvolvido a nível europeu. A Escola Superior de Educação de Santarém é também um parceiro, recebendo professores e alunos nas suas instalações para o desenvolvimento de um workshop.



A direção do agrupamento escolar pretende continuar a investir no Erasmus, garantindo que os alunos possam viver esta experiência única de aprendizagem além-fronteiras.