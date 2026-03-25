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EPVT promove “Experimenta EPVT” para alunos do 8.º e 9.º ano

Por: Daniel Cepa 25 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), em Santarém, vai realizar no próximo dia 31 de março a iniciativa “Experimenta EPVT”, uma atividade destinada a alunos do 8.º e 9.º ano que pretendam conhecer melhor a oferta formativa da escola.

Ao longo do dia, os participantes terão oportunidade de experimentar, na prática, vários cursos através de workshops gratuitos nas áreas de Cozinha e Restauração, Multimédia, Turismo, Comunicação e Logística (CEF). A atividade permitirá ainda conhecer os espaços da EPVT e o funcionamento da escola, num formato dinâmico e orientado à escolha vocacional.

A iniciativa pretende apoiar os jovens na tomada de decisões sobre o percurso académico e profissional, proporcionando-lhes contacto direto com diferentes áreas técnicas num ambiente real de formação.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser realizada através do link oficial:
🔗 https://epvt.pt/pt/experimenta-epvt

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