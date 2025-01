Jornadas da EPVT 2025: ex-alunos e parceiros inspiram futuras gerações nos setores da hotelaria, turismo e multimédia

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) tem vindo a promover diversas jornadas temáticas, reforçando a ligação com parceiros e enriquecendo a formação dos seus alunos.

Entre 20 e 23 de janeiro, acontecerem as Jornadas de Hotelaria, uma iniciativa que proporcionou aos alunos dos cursos de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar diversas atividades enriquecedoras, contando com a valiosa colaboração de ex-alunos e parceiros do setor.

No dia 20 de janeiro, realizaram-se concursos de Cocktails e Snacks, avaliados por um júri composto por ex-alunos da EPVT, entre os quais Rafael Duarte, que regressou à escola para partilhar a sua experiência e conhecimento com os atuais estudantes.

A 21 de janeiro, o destaque foi para as partilhas de percurso profissional de antigos alunos, como Gonçalo Gaspar, Gonçalo Reguinga e Beatriz Simão, que inspiraram os presentes com as suas trajetórias de sucesso no mundo da hotelaria. Neste mesmo dia, a escola recebeu representantes de prestigiados parceiros, nomeadamente o restaurante Digusto e o Sublime Hotels – Comporta, que proporcionaram momentos únicos de aprendizagem e crescimento para os alunos, através de workshops e palestras sobre as tendências e exigências do setor.

As Jornadas de Hotelaria culminaram, a 23 de janeiro, com a atividade “Dia da Família” no Claustrum. Os encarregados de educação dos alunos finalistas foram convidados a participar em atividades práticas na cozinha e no restaurante pedagógico da EPVT, reforçando a relação entre a escola, a família e a comunidade, e permitindo-lhes vivenciar o processo formativo dos seus educandos.

No dia 27 de janeiro, decorreram as Jornadas do Turismo, centradas no papel do turismo como dinamizador regional. Durante a manhã, a sessão contou com a participação do Município de Alpiarça, representado por Joana Eusébio, técnica superior, e Marta Milheiro, museóloga da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. Da Promartur, agência de viagens, esteve presente Madalena Santos, proprietária e agente de viagens. À tarde, a Entre Margens, representada por Mariana Rodrigues e Madalena Esteves, abordou “A importância da Animação no Turismo”. Este dia foi crucial para oferecer aos jovens diferentes perspetivas sobre o futuro profissional e possíveis carreiras no setor do turismo.

A 28 de janeiro, realizaram-se as Jornadas da Multimédia, com foco no audiovisual. Cláudio Leandro, da CODEC, partilhou a sua experiência como freelancer e colaborador da RTP. Miguel Canaverde, fundador da Associação Waves of Youth, conduziu uma interessante aula sobre os diferentes tipos de documentários, propondo um exercício prático aos alunos, desafio aceite pelo formador João Aranha. À tarde, Carlota Leandro, diplomada da EPVT em Multimédia, apresentou o seu percurso académico e profissional. Os finalistas João Rosa e Rodrigo Bento apresentaram o seu projeto para a Prova de Aptidão Profissional, “APIVILA”. O dia revelou-se muito produtivo e repleto de aprendizagens para os alunos de Multimédia participantes.

Estas iniciativas refletem o compromisso da EPVT em proporcionar experiências formativas diversificadas, aliando o conhecimento teórico à prática, estreitando laços com parceiros de renome nos setores da hotelaria, turismo e multimédia e, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho.