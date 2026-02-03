Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • Gentes de Almeirim celebram o Dia do Doente Oncológico com gesto solidário
Sociedade

Gentes de Almeirim celebram o Dia do Doente Oncológico com gesto solidário

Por: Inês Ribeiro 03 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro, celebra-se o Dia do Doente Oncológico e a associação Gentes de Almeirim vai realizar mais uma iniciativa de solidariedade junto da unidade de oncologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS). Pelas 11h30, os voluntários vão visitar os utentes e oferecer-lhes taças de arroz doce.

Esta ação, que se tem vindo a repetir ano após ano, pretende levar carinho e apoio aos doentes oncológicos, de forma a proporcionar-lhes um momento de conforto e alegria. Para além de simbolizar a missão solidária da comunidade de Almeirim, o gesto tem sido sempre recebido com grande reconhecimento por parte dos utentes, que apreciam a atenção e a dedicação demonstradas.

Etiquetas Relacionadas:
Arroz Docegentes de almeirimHDSOncologia

