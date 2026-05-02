ULS Lezíria realiza simulacro no Hospital Distrital de Santarém

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai realizar, no próximo dia 7 de maio, um exercício de simulacro no Hospital Distrital de Santarém, envolvendo o Serviço de Urgência Geral e o percurso até ao Conselho de Administração.

Segundo a ULS Lezíria, a iniciativa tem como principal objetivo testar os procedimentos internos, reforçar a articulação entre as equipas hospitalares e as entidades externas e avaliar a capacidade de resposta a cenários de emergência, contribuindo para a melhoria contínua dos níveis de prontidão, segurança e eficácia assistencial.

O exercício irá implicar a mobilização de meios operacionais e a participação de várias equipas, podendo verificar‑se, ao longo do dia, movimentações acrescidas no recinto hospitalar e nas zonas envolventes, bem como a presença de viaturas e operacionais de diferentes entidades de socorro e emergência.

A ULS Lezíria garante que o simulacro foi cuidadosamente planeado de forma a minimizar eventuais constrangimentos, estando assegurado o normal funcionamento dos serviços e a continuidade da prestação de cuidados de saúde aos utentes.

A instituição apela, por isso, à compreensão e colaboração de utentes, acompanhantes e visitantes durante a realização da ação, sublinhando que este tipo de exercícios representa um importante contributo para o reforço da capacidade de resposta do hospital em situações reais de emergência.