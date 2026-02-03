Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 3.FEV

Por: Redação 03 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Quantos obrigados disse hoje? Dois ou três? Acho que não houve ocasião para mais? Só agradeço as coisas que me fazem e me ajudam ou me agradam? Não seria bom agradecer a própria existência e a dos outros? Agradecer até os sofrimentos e as contrariedades, que, bem vistas as coisas são ocasiões de crescimento e de solidariedade com os outros? Quando mantemos os olhos abertos, estamos sempre a agradecer. É agradecer e ser-se agradecido que faz a qualidade de vida.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

