Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Cheia: EN114 cortada ao trânsito entre Almeirim e a Tapada
Sociedade

Cheia: EN114 cortada ao trânsito entre Almeirim e a Tapada

Por: Daniel Cepa 06 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Estrada Nacional 114 foi encerrada ao trânsito entre Almeirim e o lugar da Tapada pelas 1h30 desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, na sequência da subida significativa do caudal do rio Tejo.

Cerca das 19h00 de quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a água começou a galgar o descarregador da Courela, situação que já fazia prever o encerramento da via durante a madrugada.

As autoridades apelam à população para que não corra riscos e não tente atravessar a estrada encerrada, mantendo-se afastada das zonas inundadas.

Como alternativa, os condutores devem utilizar o IC10, através da ponte Salgueiro Maia, que se mantém transitável.

A Proteção Civil e os serviços municipais continuam no terreno a acompanhar a evolução da situação no concelho de Almeirim.

Etiquetas Relacionadas:
cheiacheiasrio tejotapadatejo

Notícias relacionadas

Sociedade

Imigrantes e voluntários ajudam a encher sacos de areia

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026
Desporto

Futebol no distrito vai parar

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia cortada para avaliação técnica

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Caudal do rio Tejo deve aumentar nas próximas horas e coloca região em alerta máximo de cheias

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Depressão Leonardo coloca Almeirim sob aviso amarelo com ventos até 100 km/h

BY-Inês Ribeiro 3 de Fevereiro, 2026