Cheia: EN114 cortada ao trânsito entre Almeirim e a Tapada

A Estrada Nacional 114 foi encerrada ao trânsito entre Almeirim e o lugar da Tapada pelas 1h30 desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, na sequência da subida significativa do caudal do rio Tejo.

Cerca das 19h00 de quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a água começou a galgar o descarregador da Courela, situação que já fazia prever o encerramento da via durante a madrugada.

As autoridades apelam à população para que não corra riscos e não tente atravessar a estrada encerrada, mantendo-se afastada das zonas inundadas.

Como alternativa, os condutores devem utilizar o IC10, através da ponte Salgueiro Maia, que se mantém transitável.

A Proteção Civil e os serviços municipais continuam no terreno a acompanhar a evolução da situação no concelho de Almeirim.