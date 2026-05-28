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Política

Requalificação do complexo desportivo da Tapada concluída com investimento de 10 mil euros

Por: Daniel Cepa 28 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim concluiu, na segunda-feira, dia 25 de maio, os trabalhos de requalificação e manutenção no edifício das infraestruturas desportivas, balneários e sede social da Tapada.

Segundo a autarquia, a intervenção incluiu reparações ao nível da construção civil, melhoria dos acessos, pintura geral do espaço e requalificação do ringue e das bancadas, visando melhorar as condições de utilização do equipamento por parte da comunidade.

Entre as melhorias realizadas, o Município destaca a construção de uma rampa de acesso ao ringue, reforçando as condições de acessibilidade.

A obra representou um investimento municipal na ordem dos 10 mil euros e foi desenvolvida em articulação com a Junta de Freguesia, que irá assumir a gestão e manutenção do espaço.

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