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Sociedade

Tapada: Escola requalificada para receber Confraria e não só

Por: Redação 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim quer reformular a antiga escola primária da Tapada e zona envolvente. O executivo pretende requalificar a escola para aqui instalar de forma definitiva a Confraria Gastronómica de Almeirim. 

Até ao momento, a Confraria que festejou, recentemente 22 anos de atividade, tem usado o espaço de forma provisória pois iria ter uma sede junto ao IVV. Mas entendem os responsáveis da Confraria e este executivo que as instalações da escola oferecem melhores condições, precisando de reformular salas, cozinha, casas de banho e zona exterior. 

Na zona exterior pode mesmo avançar um projeto que abra a zona à comunidade com um espaço de lazer. 

A autarquia está ainda a fazer melhoramentos no Edifício da Tapada e no ringue, instalado no lugar da freguesia de Almeirim. Nesta fase estão a ser realizados trabalhos de manutenção e pintura, bem como intervenções nas bancadas e zonas exteriores, garantindo um espaço mais acolhedor para a comunidade local.

Estes trabalhos no edifício do complexo desportivo da Tapada e no ringue, estão a ser feitos em estreita colaboração com a Junta de Freguesia, e este espaço será, posteriormente, transferido para a Junta através de protocolo e ficará da responsabilidade da junta a gestão e manutenção do complexo.

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