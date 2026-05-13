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Sociedade

Carrinha furtada encontrada em chamas na Tapada

Por: Daniel Cepa 13 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um veículo ligeiro de mercadorias foi consumido pelas chamas na manhã desta quarta‑feira, dia 13 de maio, na localidade da Tapada, no concelho de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a viatura, uma carrinha de caixa aberta, terá alegadamente sido furtada durante a noite na zona de Santarém, tendo sido encontrada totalmente tomada pelo fogo num terreno agrícola junto à Ponte D. Luís, na Tapada.

O alerta foi dado pelas 06h00, tendo sido mobilizados para o local três operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura.

A GNR tomou conta da ocorrência e encontra‑se a investigar as circunstâncias do incêndio.

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