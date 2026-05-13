Carrinha furtada encontrada em chamas na Tapada

Imprimir

Um veículo ligeiro de mercadorias foi consumido pelas chamas na manhã desta quarta‑feira, dia 13 de maio, na localidade da Tapada, no concelho de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a viatura, uma carrinha de caixa aberta, terá alegadamente sido furtada durante a noite na zona de Santarém, tendo sido encontrada totalmente tomada pelo fogo num terreno agrícola junto à Ponte D. Luís, na Tapada.

O alerta foi dado pelas 06h00, tendo sido mobilizados para o local três operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura.

A GNR tomou conta da ocorrência e encontra‑se a investigar as circunstâncias do incêndio.