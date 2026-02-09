PARA HOJE / 9.FEV

Imprimir



Há cursos para tudo. Ainda bem! Mas o mais urgente é a formação da consciência, isto é, desde cedo aprender a avaliar, rectamente, os actos e as atitudes, para distinguir o que e construtivo, humano e respeitador. Há quem fique toda a vida infantil, a dizer “eu cá acho que”, sem espírito crítico e objectivo em favor de um mundo melhor. A bondade ou a maldade não está só no acto, vê-se pela honestidade das motivações e pelos frutos da justiça e da paz.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt