Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 9.FEV

Por: Redação 09 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Há cursos para tudo. Ainda bem! Mas o mais urgente é a formação da consciência, isto é, desde cedo aprender a avaliar, rectamente, os actos e as atitudes, para distinguir o que e construtivo, humano e respeitador. Há quem fique toda a vida infantil, a dizer “eu cá acho que”, sem espírito crítico e objectivo em favor de um mundo melhor. A bondade ou a maldade não está só no acto, vê-se pela honestidade das motivações e pelos frutos da justiça e da paz.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Mau tempo causou danos graves em várias IPSS do distrito

BY-Daniel Cepa 9 de Fevereiro, 2026
Cultura

Biblioteca Municipal lança iniciativa especial de São Valentim com livros surpresa

BY-Inês Ribeiro 9 de Fevereiro, 2026
Região

Prejuízos na agricultura e floresta ultrapassam 775 milhões de euros a nível nacional

BY-Inês Ribeiro 9 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Chuva forte coloca Almeirim sob aviso amarelo

BY-Inês Ribeiro 9 de Fevereiro, 2026
Cultura

Grupo Folia adia Carnaval de Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 9 de Fevereiro, 2026
Região

Ponte da Chamusca reabre ao trânsito

BY-Inês Ribeiro 9 de Fevereiro, 2026