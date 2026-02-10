Shopping cart

Política

Câmara vai comprar antiga rodoviária

Por: Daniel Cepa 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim prepara-se para comprar o edifício da antiga rodoviária, na Rua 5 de Outubro, em Almeirim. O jornal O ALMEIRINENSE sabe que existe acordo total com o proprietário para a aquisição deste espaço no centro da cidade.

O equipamento esteve durante muito tempo à venda, mas nunca chegou a ser concretizada a transação. Este será o primeiro espaço a ser adquirido pelo novo presidente da autarquia, Joaquim Catalão. A ideia passa por instalar na antiga rodoviária alguns serviços municipais, bem como o arquivo municipal.

A localização e as dimensões do edifício foram os principais aspetos considerados na avaliação efetuada pela autarquia. Existe uma carência, já identificada pelo atual executivo, relacionada com as instalações municipais. É necessário melhorar as que existem e criar novos espaços.

Um exemplo dessa reorganização é o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Almeirim, que passou recentemente a funcionar em novas instalações, mantendo a proximidade e o apoio habitual à população do concelho. O serviço está agora localizado na Rua Dionísio Saraiva, Lote 4, rés do chão, em Almeirim, nas instalações da MOV Almeirim. Apesar da mudança, o GIP assegura a continuidade do atendimento e do acompanhamento aos utentes, sem alterações no funcionamento.

Wc´s fechados

Para as próximas semanas está previsto o encerramento das casas de banho públicas junto ao Jardim da República. A autarquia vai adquirir uma casa de banho automática para colocar no jardim. O Município entende que o espaço subterrâneo se encontrava em muito más condições e que, por se tratar de uma cave, era frequentemente alvo de utilização indevida.

