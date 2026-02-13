Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Almeirim: A capital do amor

Por: Redação 13 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim volta a promover os restaurantes do concelho com uma inicitiva que visa assinalar o Dia dos Namorados.

Nesta altura decorrem os preparativos para depois distribuirem pelos restaurantes as rosas.

“Estamos a ultimar os preparativos para celebrar o Dia de São Valentim de forma especial. “Entre rosas, sorrisos e muito carinho, a nossa equipa está a trabalhar para tornar este dia ainda mais memorável para a comunidade. Porque o amor também se constrói nos pequenos gestos, queremos partilhar este momento de dedicação e entusiasmo convosco”, destacou a autarquia.

Além da distribuição de milhares de rosas pelos visitantes, este ano houve novamente a oferta de vinhos rosé, numa parceria com as adegas do concelho e a com a CVR Tejo.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdia dos namorados

Notícias relacionadas

Política

Consulta pública ao PDM abre esta sexta-feira

BY-Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Almeirim enfrenta inundações e alerta permanece para chuva e vento fortes

BY-Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Tapada já não está isolada. Reaberto acesso à ponte D. Luís

BY-Redação 12 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Caudais do Tejo voltam a subir e EN114 pode ficar novamente submersa entre Almeirim e a Tapada

BY-Daniel Cepa 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Escolas festejam carnaval na rua … se o tempo permitir

BY-Redação 11 de Fevereiro, 2026
Cultura

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim celebra 70 anos com espetáculo especial

BY-Inês Ribeiro 10 de Fevereiro, 2026