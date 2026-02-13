Almeirim: A capital do amor

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim volta a promover os restaurantes do concelho com uma inicitiva que visa assinalar o Dia dos Namorados.

Nesta altura decorrem os preparativos para depois distribuirem pelos restaurantes as rosas.

“Estamos a ultimar os preparativos para celebrar o Dia de São Valentim de forma especial. “Entre rosas, sorrisos e muito carinho, a nossa equipa está a trabalhar para tornar este dia ainda mais memorável para a comunidade. Porque o amor também se constrói nos pequenos gestos, queremos partilhar este momento de dedicação e entusiasmo convosco”, destacou a autarquia.



Além da distribuição de milhares de rosas pelos visitantes, este ano houve novamente a oferta de vinhos rosé, numa parceria com as adegas do concelho e a com a CVR Tejo.