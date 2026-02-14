Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • João Salgueiro: “Este não é um regresso por impulso”
Cultura

João Salgueiro: “Este não é um regresso por impulso”

Por: Daniel Cepa 14 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O cavaleiro João Salgueiro anunciou o seu regresso às arenas no próximo dia 5 de julho, na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira.

Após um período de ausência, o cavaleiro de Valada confirma, assim, o retorno ao toureio a cavalo, escolhendo uma praça que considera “com um significado profundo no meu percurso e na minha identidade enquanto cavaleiro”.

“Este não é um regresso por impulso, nem motivado por razões menores. É um regresso pensado, sentido e assumido. Volto a reencontrar-me com os aficionados quando sinto que faz sentido. E é em Vila Franca que isso faz mais sentido. Volto a uma praça que conhece o silêncio, o risco, a exigência e a verdade do toureio”, afirma.

João Salgueiro acrescenta ainda: “Volto a uma terra que sempre me recebeu com respeito e onde vivi alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira. Volto porque acredito que há histórias que merecem continuar a ser escritas”.

Na nota divulgada à imprensa, o cavaleiro termina com uma frase forte e simbólica:
“Houve um tempo para parar. Há agora um tempo para voltar.”

Etiquetas Relacionadas:
joão salgueirotauromaquiatoirostouradas

Notícias relacionadas

Cultura

“As expectativas são altas, mas com os pés bem assentes no chão”

BY-Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026
Cultura

João Salgueiro tem novo apoderado

BY-Redação 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Santa Casa da Misericórdia de Almeirim promove Corrida de Toiros para apoiar projeto de Residência Autónoma

BY-Daniel Cepa 18 de Setembro, 2025
Entrevista

“Da janela do meu quarto contemplava a Arena d’Almeirim todos os dias antes de dormir”

BY-Daniel Cepa 14 de Abril, 2025
Cultura

Santarém inolvidável: Homenagem à família Moura

BY-Daniel Cepa 7 de Abril, 2025
Entrevista

“Tive o privilégio de crescer e de me tornar um Homem nos Amadores da Chamusca”

BY-Daniel Cepa 9 de Março, 2025