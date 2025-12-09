Shopping cart

Tauromaquia

João Salgueiro tem novo apoderado

Por: Redação 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

João Salgueiro, cavaleiro de Almeirim, é a partir de hoje apoderado por Rui Cordeiro. O acordo foi selado esta tarde em Valada do Ribatejo.

Este apoderamento surge na sequência do convite de João Salgueiro a um jovem taurino com o qual se identifica e acredita que juntos podem atingir os sonhos e objetivos que estão por concretizar.

Para Rui Cordeiro “é uma grande honra poder estar ao lado e acompanhar uma Figura histórica e genial da dimensão do Maestro João Salgueiro”.

O objetivo da dupla é que a temporada de 2026 de João Salgueiro fique marcada pela participação em corridas especiais, nas quais possa pôr em prática o toureio ímpar que leva dentro, elevando assim à máxima potência o apelido de maior tradição do Toureio a Cavalo de Portugal.

