Santa Casa da Misericórdia de Almeirim promove Corrida de Toiros para apoiar projeto de Residência Autónoma

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim está a preparar-se para realizar uma corrida de toiros no dia 19 de setembro, com o objetivo de angariar fundos que permitam a abertura da sua residência autônoma de apoio aos deficientes. Esta iniciativa destaca a instituição como a única Santa Casa da Misericórdia no país que promove e organiza espetáculos desta natureza com o propósito de apoiar projetos sociais.

“Venha aos toiros, traga a sua família e amigos e apoie esta causa que é de todos!”

A corrida de toiros promete ser um evento emocionante, reunindo a comunidade local e aficionados. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim é conhecida pela sua transparência, informando o resultado financeiro de cada espetáculo ao público, na hora, garantindo que os fundos arrecadados sejam utilizados de forma eficaz nos seus projetos.

A Residência Autônoma é um projeto crucial para a instituição, oferecendo apoio e moradia para pessoas com deficiência, promovendo sua independência e qualidade de vida. Com a realização desta corrida, a Santa Casa espera arrecadar os recursos necessários para o arranque e abertura da residência e, proporcionar uma vida mais digna e autônoma para os deficientes mais necessitados da nossa cidade de Almeirim.

Junte-se a nós! Esta não é apenas mais uma corrida de toiros. É uma oportunidade de fazer parte de um projeto maior. Traga a família e os amigos, viva uma tarde de emoção e solidariedade e ajude-nos a transformar este sonho em realidade. Cada bilhete comprado é um passo rumo a uma vida mais independente para quem mais precisa.

“Junte-se a nós! Esta não é apenas mais uma corrida de toiros. É uma oportunidade de fazer parte de um projeto maior”

A organização do evento agradece antecipadamente a todos os taurinos e cidadãos de Almeirim que têm apoiado esta causa e espera ver a praça cheia no dia 19!

Venha aos toiros, traga a sua família e amigos e apoie esta causa que é de todos!