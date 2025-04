Santarém inolvidável: Homenagem à família Moura

A Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém, viveu, no sábado, dia 5 de abril, um tarde inolvidável de homenagem à família Moura.

Estiveram presentes naquela tarde cerca de oito mil aficionados, ocupando 2/3 da ocupação da maior praça de touros do país, que viram seis ides memoráveis de João Moura Jr., com 13 cavalos de toureio em praça, seis toiros com pesos entre 500 e 640 kg de peso e seis pegas de primeiro plano, todas ao 1º intento. Brindou as lides a sua filha, sua mãe, a seu pai, a sua tia, a seu avô e a seu tio.

A lide do ultimo toiro com 640 Kgs foi feita a duo com seu pai, onde se viram lágrimas em muitos olhos, com o público de pé ovacionando os reis. João Moura Jr. rescreveu no dia 5 de abril de 2025, a história e a glória na mesma monumental Celestino Graça, onde 46 anos antes seu pai escreveu o mesmo capítulo da família Moura, ao lidar nesse dia sete toiros, incluindo o sobrero da ganadaria espanhola – Miura.