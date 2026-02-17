Tenista de Almeirim nos quartos de final do nível A de Setúbal

Imprimir

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Artur Freire, só foi ultrapassado nos quartos de final do torneio Neuza Silva, no escalão de Sub16, um torneio de nível A promovido pelo Clube Ténis de Setúbal. Gaspar Freire e Pedro Nuno também tiveram acesso direto ao quadro principal.

Artur Freire só foi batido por Vicente Santos, do Sport Club do Porto, nos quartos de final, pelos parciais de 6/1 e 7/5, apesar de ter estado a liderar o 2º set e com possibilidade para levar o encontro a uma terceira partida.

Até aos ‘quartos’, o atleta do Ténis Almeirim ultrapassou Óscar Figueiredo, do CT Paço do Lumiar, por 3/6, 6/2 e 6/3 e depois António Rodrigues, do CAD, pelos parciais de 7/6 (6) e 6/4.

Ainda com as cores de Almeirim, Gaspar Freire acabou batido na ronda inaugural frente a Tomás Ressureição do CT Paço do Lumiar, por 6/4, 3/6 e 7/5, numa longa maratona, enquanto Pedro Nuno foi ultrapassado por António Rodrigues, por duplo 6/0.

Em pares, Artur e Gaspar Freire cederam na ronda inaugural frente a António Rodrigues e Dylan Charlier (CETO), por 6/3 e 6/1 e Pedro Nuno, a jogar ao lado de Bernardo Bray Alves (Frederico Marques TA), foi forçado a desistir na ronda inaugural.

O Torneio Neuza Silva decorre entre os dias 14 e 18 de fevereiro e integra o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível A, o mais elevado, no escalão de Sub16, sendo promovido pelo Clube de Ténis de Setúbal, em homenagem à antiga tenista portuguesa e hoje selecionadora nacional feminina, Neuza Silva (ex-top150 WTA).